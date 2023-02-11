Майоров: «О тренерских перестановках в «Спартаке» узнаю из интернета»

Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с руководством клуба.

— По слухам, ключевые решения в «Спартаке» принимает председатель наблюдательного совета Олег Усачев. Что за человек?

— Понятия не имею. Разговаривал с Усачевым всего пару раз. При этом пути развития клуба мы не обсуждали. О тренерских перестановках в «Спартаке» узнаю из интернета. Меня руководители ни о чем не спрашивают, я тоже к ним не лезу. Зачем навязываться? Единственное пожелание — чтобы в наблюдательный совет, куда входят Каменский, Жамнов и Якушев, пригласили еще хотя бы одного коренного спартаковца.