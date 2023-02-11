Майоров — о работе Гришина в «Спартаке»: «Какая атака с голой жопой?!»
Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» оценил работу бывших тренеров красно-белых.
— Ни Борис Миронов, ни его сменщик Игорь Гришин в «Спартаке» не задержались. Сюрприз?
— Нет. На мой взгляд, к работе в КХЛ они просто не готовы. Как и Заварухин, которого неделю назад назначили и. о. Мне не нравилось, какой хоккей показывала команда при Миронове. Много беготни, игра не выстроена. Пришел Гришин — картина не изменилась. Да, случился короткий всплеск, когда я подумал, что ситуация выправляется. Но вскоре стало ясно — это иллюзия. Первый импульс, вызванный сменой тренера и желанием ребят проявить себя. Исключительно за счет самоотдачи.
Этого мало. У команды должен быть фундамент. А его-то и нет. После очередного поражения Гришин сказал в интервью: мол, стараемся играть активно, делаем ставку на атакующий хоккей... Вы меня извините, но какая атака с голой жопой?! Всегда надо танцевать от печки. Сначала игру в обороне наладить, потом заниматься нападением. Неужели Гришин этого не понимает?
Конечно, если у тебя в каждой тройке мастера уровня Макарова, Ларионова, Крутова — черт с ней, с защитой! Пять-шесть шайб пропустишь, зато десять забьешь. Но у «Спартака» таких игроков нет. Беда и с креативными форвардами, и с защитниками, которые хорошо отбирают шайбу.
Теоретически «Спартак» еще может попасть в плей-офф, но я настроен скептически. Календарь на финише тяжелейший, а главное, в игре просвета не видно. Возьмем последний матч в Минске. Начали вроде неплохо, повели 1:0, а дальше неразбериха в обороне — и получили две шайбы в свои ворота! Из ничего! Впрочем, даже если чудом зацепимся за восьмое место, в первом раунде выйдем на СКА. Против которого у нас шансов нет.
— Если бы решение зависело исключительно от вас, кто бы сегодня тренировал «Спартак»?
— Ох, вопрос! Мне нравится, как работает в «Северстали» Разин, а в «Амуре» — Епанчинцев. С назначением Ларионова резко преобразилось «Торпедо». Но все они на контрактах. А из опытных, авторитетных специалистов в данный момент свободен разве что Квартальнов. По крайней мере больше никто не приходит на ум.
В России очень скудный тренерский рынок, выбора практически нет. Неслучайно же «Ак Барс» вернул Билялетдинова, который три года сидел без работы. Ну нет у нас никого! А иностранцы в Россию сейчас не поедут. Но это как раз и нестрашно. Нужно свои кадры растить, а не молиться на финнов, чехов, канадцев...
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