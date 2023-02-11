Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:05

КХЛ: «Авангард» — СКА, «Трактор» — «Адмирал» и другие матчи 11 февраля

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Михаил Воробьев и Иван Телегин.
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

11 февраля, суббота

14.00 (мск) «Авангард» — СКА

14.30 «Салават Юлаев» — «Витязь»

14.30 «Трактор» — «Адмирал»

15.00 «Автомобилист» — «Динамо» Минск

17.00 «Северсталь» — «Амур»

17.00 «Торпедо» — «Спартак»

17.00 «Сочи» — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майоров — о работе Гришина в «Спартаке»: «Какая атака с голой жопой?!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 45 17 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
11.02 14:00
Авангард – СКА
 - : -
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 - : -
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 - : -
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости