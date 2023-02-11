«Уже не рассчитываю, что «Спартак» заберется куда-то высоко». Борису Майорову — 85

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому сегодня исполняется 85 лет.

1 — Накануне предыдущего юбилея вы сказали в «Разговоре по пятницам»: «Вот исполнялось мне 60, 70, 75... Я и внимания не обращал. А 80 — страшновато. Рубеж. Пройдешь его, и неизвестно, что за поворотом». С какими мыслями встречаете 85?

— Стараюсь на возрасте не зацикливаться. Года бегут, я за ними не слежу. Ну, 85 и 85. Для меня это очередной день рождения, не более. Даже каких-то торжеств устраивать не планирую. Отмечу в узком кругу.

2 — Внешне вы от 85 далеки.

— Спасибо. Хотя болячек хватает. У меня давление, стенты стоят, кардиостимулятор, сахарок скачет. Если раньше раз в два года простужался, то теперь это чаще случается. Время от времени кладут в госпиталь. Как говорят врачи — «на профилактику». Еще и зрение подсело, с декабря в очках вожу.

Борис Майоров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но в целом чувствую себя нормально, много двигаюсь. Вот сегодня утром приехал на дачу. Снега намело — так взял лопату, дорожки почистил. Мне в радость! Потом принес два ведра воды, машину помыл... Как потеплеет — на рыбалку махну. Рядом с дачей прекрасное водохранилище.

Ну и конечно, хоккей смотрю, хожу на матчи «Спартака». Я же председатель совета ветеранов клуба. У нас своя ложа в «Мегаспорте», стол всегда накрыт. 10-12 человек приходят регулярно. Правда, из моих ровесников — лишь Саша Кузнецов, чемпион СССР 1962-го. Остальные моложе. Костылев, Новиков, Криволапов...

3 — На прошлый юбилей кто подарком удивил?

— Родной «Спартак». Вручили мне ключи от Subaru XV. Это стало полной неожиданностью. Машина замечательная. Пять лет езжу — никаких проблем.

4 — Нынешний сезон «Спартака» — сплошное разочарование?

— Да, хотя в последние годы уже и не рассчитываю, что команда заберется куда-то высоко. О выигрыше Кубка Гагарина вообще речи нет. «Спартак» ведь только в 2015 году наконец-то обрел стабильность. А до этого — ни денег, ни спонсоров, ни состава... Соперничать с богатыми клубами мы не могли.

Сейчас, когда ввели потолок зарплат, немножко полегче. Но все равно пока отстаем. По бюджету мы далеко не на первых ролях. Вот недавно в «СЭ» опубликовали любопытные цифры. Если верить вам, на зарплаты хоккеистов «Спартак» тратит 360 миллионов рублей в год. В Западной конференции по этому показателю нас опережают ЦСКА, СКА, «Локомотив» и московское «Динамо». Понятно, в таких условиях «Спартаку» сложно бороться за медали. В то же время перед глазами яркий пример «Торпедо». Где платежная ведомость еще меньше, состав не сильнее, а играют гораздо лучше.

5 — Ни Борис Миронов, ни его сменщик Игорь Гришин в «Спартаке» не задержались. Сюрприз?

— Нет. На мой взгляд, к работе в КХЛ они просто не готовы. Как и Заварухин, которого неделю назад назначили и. о. Мне не нравилось, какой хоккей показывала команда при Миронове. Много беготни, игра не выстроена. Пришел Гришин — картина не изменилась. Да, случился короткий всплеск, когда я подумал, что ситуация выправляется. Но вскоре стало ясно — это иллюзия. Первый импульс, вызванный сменой тренера и желанием ребят проявить себя. Исключительно за счет самоотдачи.

Игорь Гришин. ХК «Спартак»

Этого мало. У команды должен быть фундамент. А его-то и нет. После очередного поражения Гришин сказал в интервью: мол, стараемся играть активно, делаем ставку на атакующий хоккей... Вы меня извините, но какая атака с голой жопой?! Всегда надо танцевать от печки. Сначала игру в обороне наладить, потом заниматься нападением. Неужели Гришин этого не понимает?

Конечно, если у тебя в каждой тройке мастера уровня Макарова, Ларионова, Крутова — черт с ней, с защитой! Пять-шесть шайб пропустишь, зато десять забьешь. Но у «Спартака» таких игроков нет. Беда и с креативными форвардами, и с защитниками, которые хорошо отбирают шайбу.

Теоретически «Спартак» еще может попасть в плей-офф, но я настроен скептически. Календарь на финише тяжелейший, а главное, в игре просвета не видно. Возьмем последний матч в Минске. Начали вроде неплохо, повели 1:0, а дальше неразбериха в обороне — и получили две шайбы в свои ворота! Из ничего! Впрочем, даже если чудом зацепимся за восьмое место, в первом раунде выйдем на СКА. Против которого у нас шансов нет.

6 — Если бы решение зависело исключительно от вас, кто бы сегодня тренировал «Спартак»?

— Ох, вопрос! Мне нравится, как работает в «Северстали» Разин, а в «Амуре» — Епанчинцев. С назначением Ларионова резко преобразилось «Торпедо». Но все они на контрактах. А из опытных, авторитетных специалистов в данный момент свободен разве что Квартальнов. По крайней мере больше никто не приходит на ум.

В России очень скудный тренерский рынок, выбора практически нет. Неслучайно же «Ак Барс» вернул Билялетдинова, который три года сидел без работы. Ну нет у нас никого! А иностранцы в Россию сейчас не поедут. Но это как раз и нестрашно. Нужно свои кадры растить, а не молиться на финнов, чехов, канадцев...

Игорь Ларионов. ХК «Торпедо»

7 — По слухам, ключевые решения в «Спартаке» принимает председатель наблюдательного совета Олег Усачев. Что за человек?

— Понятия не имею. Разговаривал с Усачевым всего пару раз. При этом пути развития клуба мы не обсуждали. О тренерских перестановках в «Спартаке» узнаю из интернета. Меня руководители ни о чем не спрашивают, я тоже к ним не лезу. Зачем навязываться? Единственное пожелание — чтобы в наблюдательный совет, куда входят Каменский, Жамнов и Якушев, пригласили еще хотя бы одного коренного спартаковца.

8 — Александр Никишин — первый российский защитник в истории КХЛ, набравший в регулярке 50+ очков. Смотрите на его подвиги в СКА и думаете с тоской — какого парня потеряли?

— Давайте начистоту — ну что ему делать в нынешнем «Спартаке»? В одиночку команду он бы все равно не вытащил. А в Петербурге у него хорошие партнеры, получает удовольствие от хоккея, может побороться за Кубок Гагарина... Гораздо обиднее, что из девяти молодых игроков, которые перешли в «Спартак» в обмен на Никишина, пока никто не впечатляет.

Александр Никишин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

9 — Лучший игрок «Спартака» в сезоне-2022/23?

— Хохлачев, который входит в десятку самых результативных игроков лиги. К сожалению, больше выделить некого. Легионеры в «Спартаке» очень слабые. Есть вопросы и по вратарской бригаде. Рибар-то — нормальный голкипер, выше среднего. Красиков яркие матчи чередует с провальными. Ну а Куликов — это что-то невообразимое. С «Сочи» появился вместо удаленного до конца игры Красикова — и за три минуты пропустил трижды! В следующем туре с «Нефтехимиком» на 45 секунд заменил Рибара, у которого возникли проблемы с амуницией, — и не справился с первым же броском!

10 — Были бы у вас лишние 100 долларов — на кого поставили бы в Кубке Гагарина?

— Пожалуй, на «Ак Барс». Там мощная обойма хоккеистов, с приходом Билялетдинова команда обрела стабильность. А остальные... СКА в конце регулярки забарахлил. ЦСКА тоже теряет очки. «Магнитка» играет крайне неровно. Не блещет и «Авангард». «Торпедо» первый раунд наверняка пройдет, но весь плей-офф в противостоянии с опытнейшими зубрами нижегородским парням не вытянуть.

11 — Народ шокировало столкновение Валентина Зыкова и Александра Радулова, обернувшееся для форварда СКА потерей почти всех верхних зубов и переломом лицевой кости. Вам на площадке зубы выбивали?

— Нет. В отличие от моих партнеров по тройке — брата Жени и Старшинова. Помню изумление стоматолога: «Как же вы умудрились все зубы сохранить?!» Передние — до сих пор свои! Чистое везение.

Кстати, в те времена хоккей не был таким жестким, ведь силовые приемы разрешались только в зоне защиты. Это правило существовало до сезона-1969/70. Вот с того момента атаковать соперника можно по всей площадке. Мне кажется, сейчас в России играют грязновато, в НХЛ хоккей чище.

Ну а что касается травм, то они в любом контактном виде спорта случаются. Даже в баскетболе. Хотя по сравнению с хоккеем это нежная игра, чуть дотронешься до человека — свисток! Фол! Но и там не обходится без сотрясений, вывихов, переломов.

Столкновение Александра Радулова и Валентина Зыкова. ХК «Ак Барс»

12 — Вам действительно до фонаря погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, как обмолвились в недавнем интервью? Вообще не следите?

— Да как не следить, если у нас все спортивные издания реагируют на каждый чих Овечкина! Он замечательный физкультурник, я снимаю перед ним шляпу. Но зачем о нем столько писать? Вчера Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота, сегодня — по голам на первой минуте матча, завтра — еще какое-то высосанное из пальца достижение... Ребята, перебор!

Я не понимаю, почему у нас про НХЛ пишут намного больше, чем про российский хоккей. Отчет о матче с участием «Северстали» или «Трактора» в газете не найдешь, зато о каком-нибудь «Колорадо» и «Сент-Луисе» — миллион подробностей.

Вот в 90-е я работал в Финляндии. Так местные газеты ежедневно отдавали кучу полос под материалы о национальном чемпионате. Про НХЛ — на предпоследней странице. Скромненько — счет да авторы голов. И это в то время, когда за океаном блистали Курри, Тикканен, Нумминен, Селянне. Глыбы!

А у нас все наоборот. Да, сегодня в НХЛ 70 игроков из России. Из них десять — вратари. Плюс звезды — тот же Овечкин, Малкин, Кучеров... Им нужно уделять внимание. Но и о своем хоккее давайте не будем забывать.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

13 — С Александром Якушевым вы так и не помирились?

— А я с ним и не ругался, никаких концов не обрубал. Объясниться готов в любое время. Но... Уже 22 года он со мной не общается. Даже не здоровается. При встрече демонстративно проходит мимо. Ну и ладно, я без него проживу.

14 — В финале два традиционных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Кирпич кто? Вор! Который ничем не гнушается, совершает подлые поступки. Так почему бы не отплатить ему той же монетой?

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Фальшь. Высокомерие. А еще... Если говорить о еде и напитках, то особых предпочтений у меня нет. Я непривередливый. Разве что из алкоголя давно на водочку перешел. Виски или коньяк, конечно, тоже могу хлопнуть — но без всякого удовольствия.