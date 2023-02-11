Миронов — о поражении от «Локомотива»: «Никаких оправданий быть не может»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохая игра, что говорить. Понимали, какой соперник, учитывали турнирное положение. Никаких оправданий быть не может. Чтобы быть выше в таблице, нужно выигрывать в каждом матче внезависимсти от оппонента.

Разницы никакой, где начинать плей-офф, но это не значит, что мы должны вот так отдавать стыковые матчи с соседями. Это проверка перед решающими матчами. И она проходит не в нашу пользу.

Отсутствие ряда ведущих игроков никак не сказалось. Мы весь сезон играем то без одних, то без других. Нам не привыкать», – цитирует пресс-служба клуба Миронова.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (79 очков), а «Локомотив» – второе (84 очка).