Квартальнов прокомментировал поражение «Ак Барса» в серии с «Авангардом»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шестую игру первого раунда плей-офф против «Авангарда» (0:2). Казаснкий клуб уступил в серии со счетом 2-4 и завершил выступление в плей-офф.
— 0 голов, тяжело, конечно, победить, надо было забивать, надо было переворачивать, сожалению, не получилось.
— В чем глобально проблема?
— Мы можем все, что угодно говорить, давайте так скажу, мы проиграли им в страсти, которая была им присуща, они были позаряжаннее. Но своей молодёжью я доволен, наши молодые ребята сыграли хорошо, на пределе. Не хватило агрессии такой, знаете, быть неистовым что ли, они делали это, мы нет.
— Вы имеете в виду всю серию?
— Я уже в общем говорю. Вы имеете в виду сегодняшнюю игру? Если бы первый период мы не провалили, мы не хотели так сыграть, хотели по-другому, но получилось так, что это первая игра где нас перебросали. Вся такая вышла, ну не получилось.
— Вы поздравили тренерский штаб соперника. Но игроков обошли. Почему так?
— Ну вот так приняли решение, что об этой сейчас говорить.
— Есть что-то общее между серией с «Авангардом» в этом году и прошлом?
— Еще раз говорю, мы старались, мы сыграли, но не получилось, то есть в страсти, в таких вещах. То, что они делали, мы понимали, мы говорили, но не получилось. Сейчас тяжело что-то сходу, просто говорю, те вещи, которые мы при таком желании, очень большом желании, они чуть-чуть больше хотели.
— Как вы хотели переламывать в третьем периоде?
— Мы искали, мы играли в 3 звена, играли на пределе. У нас все-таки те же Сафонов и Воронков очень много времени провели на площадке, может быть чуть свежести не хватило. Ещё раз говорю, если бы мы так играли в первом периоде, поднагрузили защитников, может быть, что-то было бы. Опять же говорю, там кураж, как во вторую игру, они кураж поймали, мы в меньшинстве пропустили. Тяжело уже было, все могло бы быть, но вот не было такого, чтобы мы могли забить. Я этого не чувствовал.
— Можно ли сказать, что вы отказались от плана, который был в 4 и 5 играх, в 1 периоде этого матча?
— Нет, если вы слушали, я уже сказал, что мы хотели так сыграть, но не получилось. Не достали из себя, ну в общем-то не сделали то, что хотели, как играли до этого, в третьем периоде надо было так сыграть. Ну и единственное, немножко нужно было направить на ворота, хотя понимали, что там немножко тяжело даётся. Но вот те моменты, которые нужно было исправить. Все шло с первого периода.
— Есть ли недовольство игроками?
— Все недовольство к нам, мы, значит, не смогли, не дошли, не доделали, вот так. Ребята, что смогли, то сделали.
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|Ак Барс
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|30
|18
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|Сал. Юлаев
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|28
|18
|62
|5
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|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
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|Амур
|50
|19
|31
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|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
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|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|3 : 2
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0