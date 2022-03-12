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Квартальнов прокомментировал поражение «Ак Барса» в серии с «Авангардом»

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шестую игру первого раунда плей-офф против «Авангарда» (0:2). Казаснкий клуб уступил в серии со счетом 2-4 и завершил выступление в плей-офф.

— 0 голов, тяжело, конечно, победить, надо было забивать, надо было переворачивать, сожалению, не получилось.

— В чем глобально проблема?

— Мы можем все, что угодно говорить, давайте так скажу, мы проиграли им в страсти, которая была им присуща, они были позаряжаннее. Но своей молодёжью я доволен, наши молодые ребята сыграли хорошо, на пределе. Не хватило агрессии такой, знаете, быть неистовым что ли, они делали это, мы нет.

— Вы имеете в виду всю серию?

— Я уже в общем говорю. Вы имеете в виду сегодняшнюю игру? Если бы первый период мы не провалили, мы не хотели так сыграть, хотели по-другому, но получилось так, что это первая игра где нас перебросали. Вся такая вышла, ну не получилось.

— Вы поздравили тренерский штаб соперника. Но игроков обошли. Почему так?

— Ну вот так приняли решение, что об этой сейчас говорить.

— Есть что-то общее между серией с «Авангардом» в этом году и прошлом?

— Еще раз говорю, мы старались, мы сыграли, но не получилось, то есть в страсти, в таких вещах. То, что они делали, мы понимали, мы говорили, но не получилось. Сейчас тяжело что-то сходу, просто говорю, те вещи, которые мы при таком желании, очень большом желании, они чуть-чуть больше хотели.

— Как вы хотели переламывать в третьем периоде?

—  Мы искали, мы играли в 3 звена, играли на пределе. У нас все-таки те же Сафонов и Воронков очень много времени провели на площадке, может быть чуть свежести не хватило. Ещё раз говорю, если бы мы так играли в первом периоде, поднагрузили защитников, может быть, что-то было бы. Опять же говорю, там кураж, как во вторую игру, они кураж поймали, мы в меньшинстве пропустили. Тяжело уже было, все могло бы быть, но вот не было такого, чтобы мы могли забить. Я этого не чувствовал.

— Можно ли сказать, что вы отказались от плана, который был в 4 и 5 играх, в 1 периоде этого матча?

— Нет, если вы слушали, я уже сказал, что мы хотели так сыграть, но не получилось. Не достали из себя, ну в общем-то не сделали то, что хотели, как играли до этого, в третьем периоде надо было так сыграть. Ну и единственное, немножко нужно было направить на ворота, хотя понимали, что там немножко тяжело даётся. Но вот те моменты, которые нужно было исправить. Все шло с первого периода.

— Есть ли недовольство игроками?

— Все недовольство к нам, мы, значит, не смогли, не дошли, не доделали, вот так. Ребята, что смогли, то сделали.

Дмитрий Квартальнов
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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