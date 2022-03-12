В «Ак Барсе» прокомментировал информацию об интересе к Знарку

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможной смене главного тренера команды Дмитрия Квартальнова на Олега Знарка.

— Я никогда не встречался с Олегом Знарком, не разговаривал с ним. Да и вообще видел его только по телевизору, — отметил Валиуллин.

Квартальнов занимает должность главного тренера «Ак Барса» с мая 2019 года.

Сегодня, 12 марта, команда из Казани уступила «Авангарду» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2-4.