Кожевников: «Трактор» играет шедеврально. Приятно смотреть на такой хоккей»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выступлениях «Трактора» в матчах серии второго раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо».

«Конечно, «Трактор» играет шедеврально и играет системно, самое главное, что у команды хватает сил. Приятно смотреть на такой хоккей», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

На данный момент «Трактор» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертая игра между командами состоится 22 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.