Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по итогам сезона 2023/2024.
Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в шести матчах проиграли «Металлургу» (2-4).
— Вы в «Спартаке» достаточно давно, но больше выполняли вспомогательно-мотивационную функцию. Помогли ли вам знания в роли менеджера на скамейке в этом сезоне?
— Помогли знания больше как игрока, а не менеджера. Помогла тренерская школа, которая была, хоть и небольшая, конечно. Скрывать ничего не буду — многие вещи я до конца не знал и не понимал. Когда ты работаешь со сборной — там короткий турнир, ты собрался и сыграл, а здесь на протяжении семи месяцев ты находишься с ребятами каждый день, следишь за каждым из игроков. В дальнейшем мне будет намного легче понимать, как себя вести в той или иной ситуации. Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет.
— Какой урок можно вынести из серии с «Металлургом»?
— Тяжело за две минуты рассказать. Наверное, не хватило опыта, видно, что было волнение в шестом матче. Слегка затрясло даже тех ребят, которые показывали уверенный хоккей. Была небольшая суета, они не были похожи на себя. Это приходит с годами. Я был в этой шкуре и прекрасно понимаю, что переживали игроки. Мы старались их успокоить, где-то получилось, где-то нет. Надо отдать должное ребятам: после последней игры я сказал, что у меня вообще нет претензий к ним, они отдали все, что могли.
(Анна Бирюкова)
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|Адмирал
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|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|1 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|6.04
|14:30
|
Трактор – Локомотив
|- : -