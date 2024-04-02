Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака» (4-2).

— Мы хорошо сыграли серию, — отметил Силантьев. — Строго действовали в обороне, особенно в последнем матче. Реализовали свои моменты. Надо продолжать также работать и идти дальше к нашей цели.

— Вы пропустили несколько матчей по состоянию здоровья. Как ваше самочувствие?

— Сейчас — хорошо. На последней игре было тяжеловато. Все нормально, готовимся дальше.

— У вас было механическое повреждение или что-то другое?

— Просто приболел и все.

— Тяжело входить в серию, когда пропускаешь несколько игр по здоровью?

— Было тяжеловато. И функционально, и психологически. Все равно выбыл на неопределенный срок. Через характер буду работать дальше.

В полуфинале «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом». Первая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске.