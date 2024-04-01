Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
Как построить чемпионскую команду?
Очертания чемпионской команды — извечный дискуссионный процесс. Невозможно прописать универсальный рецепт для менеджеров, каких игроков подписывать, чтобы выиграть кубок. Хоккей не терпит шаблонности и меняется под влиянием разных факторов. Методы, работавшие 10 лет назад, сейчас оказываются недееспособными. Теперь построение команды больше уходит к балансу между звеньями, нежели к выделению одной убойной супертройки. Свежие примеры чемпионских составов «Вегаса» и ЦСКА это только подтверждают.
Баланс правит миром. По крайней мере, хоккейной его частью точно. Такой вывод уместен и по результатам четвертьфиналов плей-офф КХЛ. В отпуск отправились «Динамо», «Авангард» и «Спартак». Клубы отличаются по стилю, но их объединяет принцип формирования состава. В каждой команде есть ведущее звено, на которое делается ставка в атаке. Топ-5 бомбардиров регулярки заполонили форварды вылетевших клубов. Тройки Спунера, Уила и Морозова разрывали лигу весь сезон, но в плей-офф не прошли дальше второго раунда. И нельзя сказать, что в кубковых матчах их феноменальное доминирование продолжилось.
Ткачев и Буше, Гусев и Уил, Голдобин и Порядин — мастера с большой буквы. Такие звезды украшают КХЛ и играют важные роли в своих командах. Без вклада ведущих троек «Динамо» не выиграло бы Кубок Континента, «Авангард» явно не поднялся бы в топ-2 «Востока», а «Спартак» не получил бы преимущество своего льда в первом раунде. В плей-офф все закончилось во втором круге, хотя серии сложились по-разному.
Звезды не справились в плей-офф
Омская связка Буше — Ткачев сохранила статистическое превосходство в кубковых матчах. По итогам двух раундов Рид и Владимир входят в топ-3 бомбардиров КХЛ, уступая только Марату Хайруллину из СКА. На первый взгляд, форварды выполняли прежнюю работу. Однако нахождение в лидерах статистики не говорит о том, что серию с «Локомотивом» они провели на привычном уровне. Буше остался без очков в пяти матчах из семи, в том числе в решающей игре в Омске. Аналогичный результат у Ткачева — пять матчей против ярославского бронепоезда без голов и передач. Констатируем факт: два топ-нападающих «Авангарда» провели серию с «Локомотивом» ниже ожиданий. И ладно бы команда прошла в следующий раунд — тогда претензий возникло бы меньше. Но омичи вылетели из плей-офф — в таком случае спрос с лидеров выше.
Непривычно было видеть, как лучшая атака регулярки забуксовала в серии с «Металлургом». От столкновения команд Жамнова и Разина ждали карнавального хоккея с обилием голов. Подобный сценарий получился только в пятом матче. Четыре игры серии вовсе прошли без заброшенных шайб для одной из команд. «Магнитка» с блистательным Ильей Набоковым в воротах трижды «засушила» москвичей, нейтрализовав ведущее звено Ивана Морозова. Покуражиться Голдобину и Порядину получилось только в третьем и отчасти пятом матчах. В оставшихся играх лидеры «Спартака» остались без очков, а без их вклада красно-белое нападение потускнело.
Эффективнее остальных второй раунд провела динамовская супертройка. Команда Алексея Кудашова столкнулась с другой проблемой. Боевитый «Трактор» перекрыл кислород остальным звеньям. Магии Гусева, который, как и Седрик Пакетт, играл с тяжелой травмой, не хватило для прохода в следующий раунд. И хотя челябинцы выиграли серию с убедительными 4-0, претензий к лидерам бело-голубых нет. Гусев не набрал очки только в первой игре, да и весь разбор тройки Уила меркнет на фоне повреждений, с которыми выходили на матчи лидеры. Сложно представить, что бы сотворили на льду Гусев и компания в здоровом состоянии, если даже с травмой Никита набрал за серию 6 (2+4) очков.
Баланс правит миром
Плей-офф для каждой супертройки получился разным, но результат оказался схожим. Дальше второго раунда команды, которые вели за собой главные звезды КХЛ, не прошли. В этом можно разглядеть закономерность и важность баланса для коллектива, претендующего на большие дела. В эпоху потолка зарплат умение менеджеров собрать равный состав превосходит мечты об убойном звене, которое будет кошмарить лигу. Такой подход эффективен в регулярке, когда ниже сопротивление, а соперники не так въедливо подходят к разбору команд. В плей-офф начинается другая жизнь. Лидеров разбирают на молекулы и накладывают сочетания так, чтобы выключить их из игры. В полуфинал прошли более цельные команды, которые отличаются балансом между линиями.
Напрасно думать, что время супертроек, которые выигрывали кубки, осталось в далеком прошлом. Достаточно вспомнить, как «Металлург» в 2014 и 2016 годах вели за собой три богатыря — Мозякин, Коварж, Зарипов. А СКА немногим позже доминировал в лиге вместе с трио Панарин (позднее Гусев) — Шипачев — Дадонов. За последние годы в КХЛ произошли колоссальные изменения, которые привели к выравниванию команд. Введение потолка зарплат и отток иностранцев снизили уровень исполнительского мастерства. Теперь на первый план, как показывает плей-офф, выходят сбалансированные команды без явной зависимости от конкретных лиц в атаке.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -