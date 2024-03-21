Ротенберг — о поражении от «Автомобилиста»: «СКА много раз горел и побеждал. Мы в игре»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг уверен, что команда сможет перевернуть ход серии с «Автомобилистом» во втором раунде Кубка Гагарина.

21 марта петербуржцы уступили екатеринбургскому клубу в третьем матче подряд (1:2 ОТ).

«Обе команды сегодня показали яркий хоккей. Игра плей-офф. Сегодня мы допустили на одну ошибку больше. Здорово играли, проявили характер, сравняли. Наши ребята играли друг за друга, плечом к плечу. Надо брать следующую игру. Мы много раз горели и выигрывали — с 0:3 единственный раз в истории российского хоккея. Были разные ситуации. Готовимся к следующему матчу. Хоккей продолжается — это хорошо. Мы в игре. Сейчас спокойно отдохнем, команда уверена в себе», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0. Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 по московскому времени.