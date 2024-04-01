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Сегодня, 16:30

«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей

Сергей Звягин утвержден в должности главного тренера «Авангарда»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Сергей Звягин.
Фото ХК «Авангард»
Сергей Звягин работает в штабе «Авангарда» с 2018 года, но никогда не возглавлял ни одну команду.

Назначение главным тренером специалиста, который ранее никогда не работал в этой роли, всегда риск. Вероятность допустить ошибку в этом случае применительно к клубу, ставящему каждый год максимальные задачи, вырастает в разы. Под колоссальным давлением, а другого в Омске не бывает, в разное время ломались тренеры с разными опытом и квалификацией. Гарантий, что Сергей Звягин не повторит их путь, сейчас не даст никто.

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Однако всегда существуют ситуации, когда рисковать необходимо. Руководство «Авангарда» принимало решение не на горячую голову. Из-за границы гения уровня Боба Хартли сейчас привезти почти нереально, а внутри КХЛ можно тасовать только старую колоду. По моим данным, омские менеджеры работали по всем направлениям, прорабатывая варианты со статусными североамериканскими специалистами, имеющими приличный опыт работы в НХЛ. Однако этот факт не обещает знака качества по умолчанию. Достаточно вспомнить приглашение Билла Питерса в «Автомобилист». К тому же при текущей международной ситуации переговоры с кандидатами могли затянуться на неопределенное время.

Сергей Звягин и хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

Вариант с карьерным продвижением Звягина рассматривался еще по ходу регулярного чемпионата, когда качалось кресло под Михаилом Кравцом. Более того, такая идея родилась еще в прошлое межсезонье, хотя большой поддержкой в тот момент не пользовалась. Звягин не новичок в своем деле, и его обязанности уже вышли за пределы взаимодействия только с вратарями. Работа с защитниками, разбор видео, ответственность за меньшинство уже в нынешнем сезоне — новый главный тренер «Авангарда» неслучайная фигура. Внутри организации имели уже достаточно времени, чтобы убедиться в его высоких профессиональных качествах. Звягин очень въедливый, наблюдательный и вдумчивый специалист, который несколько лет работал рядом с Майком Кинэном в «Металлурге» и в «Авангарде» с Хартли. Он видел изнутри, что надо делать для победы. Значение такого опыта невозможно переоценить. Насколько я знаю, внутри команды к новому главному тренеру относятся с уважением.

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Все это хорошая база. Но понять, каким главным тренером будет Звягин, пока нельзя. Он только формируется как самостоятельный специалист. Слепое копирование стиля работы Хартли подвело Дмитрия Рябыкина. Звягин наверняка учтет эту историю и постарается избежать такой ошибки. Предыдущий опыт и вратарское прошлое заставляют сомневаться в перспективах нового главного тренера. Успешных примеров такой трансформации в хоккее высокого уровня ранее почти не было. Самое главное сейчас, что Звягин умеет сохранять спокойствие в самые критичные моменты. Это было заметно, когда по ходу серии с «Локомотивом» ему пришлось оперативно заменить Кравца. «Авангарду» надо хотя бы одно межсезонье пройти без резких потрясений, скандалов и масштабных перестановок. Тогда можно рассчитывать вернуться в число реальных претендентов на титул, а не только на бумаге и в чьих-то фантазиях. Звягин в эту краткосрочную стратегию вписывается. Дальше всего в его руках. Если в КХЛ вырастет еще один сильный тренер, то от этого только все выиграют.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
1. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
1. Локомотив - Трактор
0 - 0
2. Локомотив - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Локомотив
0 - 0
4. Трактор - Локомотив
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
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2.04 19:30
Локомотив – Трактор
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