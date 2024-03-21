Нападающий «Ак Барса» Дыняк: «Не хотелось заканчивать сезон так рано»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением о раннем вылете команды из Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф со счетом 1-4.

«Не хотелось заканчивать сезон так рано. Но жизнь есть жизнь, и спортивный бог все рассудил. Вернемся сильнее. Кто сейчас удивляет? «Трактор» очень хорош. Мне очень нравится, как они играют. «Локомотив» нравится, очень сдержанный и комбинационный хоккей. В принципе все серии, несмотря на счет, довольно напряженные. Везде много накала, страсти. Все кусаются, все хотят пройти дальше», — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Трактор» обыгрывает московское «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 3-0, а «Локомотив» ведет в противостоянии с «Авангардом» (2-1).