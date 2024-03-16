Кожевников назвал самую интересную пару второго раунда Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, какую пару во втором раунде плей-офф КХЛ считает самой интересной.

«Для меня самая интересная пара это «Металлург» Магнитогорск — «Спартак». Пара «Авангард» — «Локомотив» тоже хорошая, интересная. Да все пары интересные. Будет очень интересно смотреть», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.

Первый матч между «Авангардом» и «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина завершился победой ярославской команды в овертайме (2:1). «Металлург» и «Спартак» сыграют между собой 17 марта. Встреча пройдет в Магнитогорске.