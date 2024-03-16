Вайсфельд: «Думаю, что СКА является фаворитом в серии с «Автомобилистом»

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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

«Сложно сказать, тяжело или легко, но я думаю, что СКА является фаворитом в этой паре. Как там сложится серия сложно сказать», — приводит слова Вайсфельда LiveResult.ru.

Первая игра в серии пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде армейцы выбили «Торпедо». Екатеринбуржцы прошли «Ак Барс».