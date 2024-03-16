Шабанов о первом матче с «Динамо»: «Пусть они будут лучше по статистике, а для нас главное — победа»

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).

— Хорошая игра, хороший матч. Двигаемся дальше.

— Все прошло примерно так, как ожидали: «Динамо» давить, а «Трактор» — опасно огрызаться?

— Не сказал бы, что они доминировали сегодня. Мы просто сыграли по заданию, выполнили тренерскую установку.

— По статистике «Динамо» было лучше по всем показателям, кроме блокированных бросков.

— Хорошо, пусть они будут лучше по статистике, а для нас главное — победа.

— Насколько серия с Уфой вдохновила? Команда преобразилась, показывает совсем другой хоккей от регулярного чемпионата.

— Были собрания перед плей-офф, это останется в команде.

— То, что Владимир Ткачев вовремя оказался на линии броска — что-то наигранное?

— Да нет, просто случайно проехал мимо и попал.

— Насколько удобно для вас, что «Трактор» в этой серии не воспринимается как фаворит?

— Мне кажется, никто об этом не думает, мы просто выходим и играем на победу.

— Уделяли внимание проблеме вратарей в «Динамо»?

— Все разбирается, нас разбирают, мы их разбираем. Сделали свою работу.

— Как закрывать их большинство?

— Тренер скажет. Не удаляться.

— Какая роль Фукале в раздевалке? Насколько он лидер?

— Это эмоциональный парень, всех поддерживает, выполняет свою работу на льду. У нас все лидеры на льду.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.