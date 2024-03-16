Шабанов о первом матче с «Динамо»: «Пусть они будут лучше по статистике, а для нас главное — победа»
Нападающий «Трактора» Максим Шабанов подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).
— Хорошая игра, хороший матч. Двигаемся дальше.
— Все прошло примерно так, как ожидали: «Динамо» давить, а «Трактор» — опасно огрызаться?
— Не сказал бы, что они доминировали сегодня. Мы просто сыграли по заданию, выполнили тренерскую установку.
— По статистике «Динамо» было лучше по всем показателям, кроме блокированных бросков.
— Хорошо, пусть они будут лучше по статистике, а для нас главное — победа.
— Насколько серия с Уфой вдохновила? Команда преобразилась, показывает совсем другой хоккей от регулярного чемпионата.
— Были собрания перед плей-офф, это останется в команде.
— То, что Владимир Ткачев вовремя оказался на линии броска — что-то наигранное?
— Да нет, просто случайно проехал мимо и попал.
— Насколько удобно для вас, что «Трактор» в этой серии не воспринимается как фаворит?
— Мне кажется, никто об этом не думает, мы просто выходим и играем на победу.
— Уделяли внимание проблеме вратарей в «Динамо»?
— Все разбирается, нас разбирают, мы их разбираем. Сделали свою работу.
— Как закрывать их большинство?
— Тренер скажет. Не удаляться.
— Какая роль Фукале в раздевалке? Насколько он лидер?
— Это эмоциональный парень, всех поддерживает, выполняет свою работу на льду. У нас все лидеры на льду.
«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
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|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
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|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
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|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|1 : 2 ОТ
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|2 : 4