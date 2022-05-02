КХЛ на своем официальном сайте опубликовала список лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина. В семи матчах ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4-3, отыгравшись по ходу серии с 1-3.

Лучший вратарь: Василий Кошечкин («Металлург»). На счету 39-летнего голкипера три победы в серии, процент отраженных бросков — 93,4, коэффициент надежности — 1,98. Также вратарь провел два матча на ноль, а его сухая серия (156 минут 34 секунды) стала рекордной для финалов Кубка Гагарина.

Лучший защитник: Никита Нестеров (ЦСКА). На его счету 4 (1+3) очка в семи матчах. Нестеров завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4».

Лучший нападающий: Филипп Майе («Металлург»). Канадец набрал 6 (2+4) очков в семи матчах.

Лучший новичок: Тахир Мингачев (ЦСКА). Форвард армейцев сыграл в шести матчах финала при среднем игровом времени 6 минут 54 секунды. На его счету пять силовых приемов.