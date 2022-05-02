Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал причины провала клуба в прошлом сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины неудачной игры команды во второй части сезона. Команда не смогла выйти в плей-офф.

«Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Где-то больше акцент на оборону, где ты тратишь больше сил, не было хоккея с шашками наголо, хотели сыграть более дисциплинированно. Одна из главных причин — коллектив. Хоккей — мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков — главное. Мне кажется, этого не хватило», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Он также прокомментировал информацию о том, что в команде не хватает лидера.

«Были вроде мужики, но по какой-то причине не получилось сплотить коллектив, разбирались с этим. Плюс у нас были хорошие бэкапы — что Галкин, что Шикин. Я считаю, что главная проблема у нас была — первый номер, который вытаскивает команду, заряжает ее, как аккумулятор», — добавил он.

«Автомобилист» в плей-офф не вышел, заняв десятое место в таблице Восточной конференции.