«Сочи» подписал контракт с нападающим Сергеем Поповым

«Сочи» подписал контракт с нападающим Сергеем Поповым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 22-летний форвард играл во втором по силе дивизионе Финляндии за клуб «Пелиитат Хейнола». Он стал вторым бомбардиром команды, проведя 52 матча и набрав в них 36 (21+15) очков.

Попов родился в Канаде, выступал на протяжении четырех сезонов в юниорской хоккейной лиге Онтарио за клубы «Кингстон Фронтенакс», «Лондон Найтс» и «Оуэн Саунд Аттак».