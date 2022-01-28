КХЛ приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила о решении не проводить матчи во время олимпийской паузы. Как отмечается, КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине.

«Против» проголосовали 16 из 24 клубов Лиги. Поэтому лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.