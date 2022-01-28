Борис Михайлов: «Правильное решение КХЛ. Я с этим полностью согласен»

Михайлов высказался о решении КХЛ не проводить матчи чемпионата во время паузы на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался по поводу решения КХЛ не проводить матчи регулярного чемпионата во время перерыва на Олимпиаду в Пекине.

«Правильное решение КХЛ. Я с этим полностью согласен. Все будет приковано к Олимпийским играм, а здесь были бы матчи», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Сегодня, 28 января, КХЛ сообщила, что они провели опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов.