«Металлург» сыграет два контрольных матча со сборной Белоруссии

Магнитогорский «Металлург» в рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдет с 1 по 13 февраля, сыграет два контрольных матча со сборной Белоруссии, информирует пресс-служба клуба.

Игры пройдут 9 и 13 февраля на «Олимпик-Арене» в Минске.

Сборная Белоруссии не сумела отобраться на Олимпийские игры в Пекине. «Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.