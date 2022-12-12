Источник: нападающий «Ак Барса» Воронков после окончания сезона намерен уйти в «Коламбус»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков после окончания нынешнего сезона планирует продолжить карьеру в НХЛ, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение Воронкова с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В НХЛ права на 22-летнего россиянина принадлежат «Коламбусу». «Блю Джэкетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 13 (7+6) очков в 28 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ