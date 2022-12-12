Никишин — об участии в Матче звезд: «Это очень приятно. Значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед»
Защитник СКА Александр Никишин высказался о переходе из «Спартака» в питерский клуб в обмен на девять игроков.
«Мы пообщались с тренерами. Они сказали: лучше всего поступить так. И все. Я понимал, что клубу выгодно обменять меня на такое количество хоккеистов. В «Спартаке» умеют работать с молодежью. Достаточно взглянуть, сколько перспективных ребят сейчас в составе. Это была удачная сделка: все остались в плюсе», — приводит RT слова Никишина.
Также он рассказал, как отреагировал на то, что болельщики выбрали его для участия в Матче звезд КХЛ-2022.
«Это очень приятно. Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Все-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед. Спасибо фанатам за это.
В Матче звезд пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади еще вратарь, и ты можешь на него положиться. На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард — помогать в обороне, а защитник — в атаке", — добавил хоккеист.
Никишин представлял сборную дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ-2022, которая одержала победу в турнире, обыграв в финальной игре сборную дивизиона Харламова.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -