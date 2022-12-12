Никишин — о формате матчей 3х3: «Надо читать ситуацию, каждый игрок должен успевать везде»

Защитник СКА Александр Никишин оценил формат проведения матчей 3x3.

«Пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади еще вратарь, и ты можешь на него положиться (смеется). На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард помогать в обороне, а защитник — в атаке», — цитирует RT Никишина.

Также 21-летний игрок поделился эмоциями от участия в Матче звезд КХЛ.

«Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Все-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед. Спасибо фанатам за это», — добавил он.

Никишин в составе сборной дивизиона Боброва выиграл Матч звезд КХЛ. В финале его команда победила дивизион Харламова (7:6).