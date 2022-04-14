Голкипер ЦСКА Федотов сделал первый «сухарь» в плей-офф в седьмом матче против СКА

ЦСКА в гостях со счетом 3:0 обыграл петербургский СКА в седьмом, решающем матче финала плей-офф Западной конференции КХЛ.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов парировал все 26 бросков и помог команде победить. В первом периоде Федотов отбил 10 бросков, во втором — 9, в третьем — 7.

Это первый «сухарь» голкипера по ходу текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

В финале Кубка Гагагрина ЦСКА сыграет с победителем регулярного чемпионата магнитогорским «Металлургом», который в другом полуфинале оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1).