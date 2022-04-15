Зислис, Шевченко и Вайсфельд обсудят ключевые события финалов конференций Кубка Гагарина в студии «СЭ»

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Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят ключевые события финалов конференций Кубка Гагарина — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Федоров все-таки победил Ротенберга;

— кто фаворит финала — «Магнитка» или ЦСКА;

— Знарок — новый тренер «Ак Барса»;

— последние трансферные новости КХЛ.