41-летний Попов вышел на чистое третье место по количеству игр в плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге состоялся 7-й матч полуфинала Кубка Гагарина, в котором СКА принимал на своем льду ЦСКА. Встреча завершилась победой московских армейцев со счетом 3:0.

Нападающий ЦСКА Александр Попов провел 158-й матч в плей-офф КХЛ. 41-летний форвард обошел завершившего карьеру Сергея Мозякина (157) и вышел на чистое третье место по этому показателю.

В финале ЦСКА сыграет с победителем регулярного чемпионата магнитогорским «Металлургом», который в другом полуфинале оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1).

Первый матч финальной серии пройдет 18 апреля в Магнитогорске.