Воробьев — о хоккее «Магнитки»: «Бразильцы — немного другое. Скорее, «Барселона», которая играет в быстрый пас»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу (6:4) над московским ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1).
— Классная игра с обеих сторон. Для зрителей очень интересная игра, достойная финала. Мы нашли пути к воротам и победили.
— Какие эпитеты вы подберете к сегодняшнему матчу? Безумие? Анархия?
— Какая анархия? Как-то вы негативно смотрите. Нам надо было как «Алания» сыграть? Классный же хоккей.
— Как вошел в игру Никита Коростелев?
— Он хорошо вошел. Никита давно не играл. Ту работу, которую мы на него возлагали, он выполнил.
— За счет чего сегодня удалось улучшить реализацию?
— Мы больше шли на ворота и за счет агрессии.
— После прошлого матча вы сказали, что против ЦСКА нельзя совершать ошибки и надо реализовать свои моменты. Ошибки сегодня были, но реализация вышла на новый уровень. Согласны, что счастье «Магнитки» в серии с ЦСКА в атаке?
— Мы так играли весь сезон — искали счастье в атаке в большей степени. Прошлая игра была в один гол. У нас были моменты, штанги.
— В прошлых сериях выпускали Ивана Налимова вместо Василия Кошечкина в концовках матча. Сегодня концовка не располагала к этому?
— ЦСКА хорошо реализует свои моменты. Мы помним их игру с «Динамо», когда «Динамо» вело в три шайбы, потом чуть-чуть выдохнули — и «привет».
— Как за два дня вам удалось сделать из команды лютых бразильцев?
— Бразильцы — немного другое. В конце сезона приведу другую формулировку, как я бы хотел называть команду. Скорее, «Барселона», которая играет в быстрый пас. Бразильцы — не совсем то, хотя недавно смотрел фильм про Пеле — мне понравилось.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|6 : 4