Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу (6:4) над московским ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1).

— Классная игра с обеих сторон. Для зрителей очень интересная игра, достойная финала. Мы нашли пути к воротам и победили.

— Какие эпитеты вы подберете к сегодняшнему матчу? Безумие? Анархия?

— Какая анархия? Как-то вы негативно смотрите. Нам надо было как «Алания» сыграть? Классный же хоккей.

— Как вошел в игру Никита Коростелев?

— Он хорошо вошел. Никита давно не играл. Ту работу, которую мы на него возлагали, он выполнил.

— За счет чего сегодня удалось улучшить реализацию?

— Мы больше шли на ворота и за счет агрессии.

— После прошлого матча вы сказали, что против ЦСКА нельзя совершать ошибки и надо реализовать свои моменты. Ошибки сегодня были, но реализация вышла на новый уровень. Согласны, что счастье «Магнитки» в серии с ЦСКА в атаке?

— Мы так играли весь сезон — искали счастье в атаке в большей степени. Прошлая игра была в один гол. У нас были моменты, штанги.

— В прошлых сериях выпускали Ивана Налимова вместо Василия Кошечкина в концовках матча. Сегодня концовка не располагала к этому?

— ЦСКА хорошо реализует свои моменты. Мы помним их игру с «Динамо», когда «Динамо» вело в три шайбы, потом чуть-чуть выдохнули — и «привет».

— Как за два дня вам удалось сделать из команды лютых бразильцев?

— Бразильцы — немного другое. В конце сезона приведу другую формулировку, как я бы хотел называть команду. Скорее, «Барселона», которая играет в быстрый пас. Бразильцы — не совсем то, хотя недавно смотрел фильм про Пеле — мне понравилось.