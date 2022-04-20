Каменский назвал причину поражении ЦСКА от «Металлурга»

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результат второго матча финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (6:4).

«Команды стали играть в открытый хоккей, от этого много голов. ЦСКА после первой победы вышли ненастроенные. У них не было той концентрации, которая была в первой игре. А «Металлург» вышел настроенным с первых минут, взял инициативу в свои руки и начал атаковать. Они показали хороший хоккей. Нападающие использовали все моменты, которые были созданы», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 22 апреля.