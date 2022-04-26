Воробьев: «Магнитка» играет в финале, а не с дворовой командой. Надо готовиться дальше»

Воробьев считает, что «Металлургу» не хватило финального броска

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, чего не хватило команде в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3 ОТ).

— В шестом матче придется подумать, какие найти вскрывающие моменты для обороны ЦСКА?

— У нас были моменты. Не так все трагично. ЦСКА сыграл плотно, как и ожидалось.

— «Металлург» до сегодняшнего матча не играл овертаймы в плей-офф. ЦСКА выиграл два своих овертайма. Настраивались как-то по-особенному перед овертаймом?

— А вы думаете, что мы так просто вышли? Естественно, по-особенному. Если бы все пошло в другую сторону, то могло бы что-то особенное приключится.

— Как будете готовить команду с точки зрения психологии на следующий матч? Поражении при счете в серии 3-1 — это все-таки удар.

— Насколько я помню, счет 3-2 в нашу пользу.

— Но перед матчем счет был 3-1.

— Мы играем в финале, а не с дворовой командой. Значит, сейчас счет 3:2. Надо дальше готовиться.

— Команда имеет запас прочности по «физике»?

— Имеет. Наедались в прошлых матчах обе команды. Все в равных условиях.

— Чего не хватило при розыгрыше большинства в овертайме?

— Может быть, не хватило финального броска. Разберем, посмотрим, будем думать.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.