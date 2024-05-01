Галенюк перейдет в СКА

По данным «СЭ», защитник Данила Галенюк может перейти в СКА.

Минувший сезон он провел в составе «Сочи». 24-летний хоккеист набрал 15 (10+5) очков в 58 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ.

Галенюк играл в системе СКА с 2017 по 2021 год, после чего перешел в «Сочи».