Воробьев: «Такое бывает: действуешь хорошо и проигрываешь матч»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Плотная игра, — отметил Воробьев. — Оценил бы игру нашей команды хорошо. Такое бывает: действуешь хорошо и проигрываешь матч. Мы сделали ошибку в овертайме, отдали обратный пас на смене — поэтому пропустили гол. Готовимся дальше.

— Насколько над ход игры поменяли изменения в сочетаниях ЦСКА? Может быть, соперник стал менее линейным?

— Для чего мне комментировать команду ЦСКА? Да, Юртайкин отдал хороший пас. Мы немного не так сыграли. Прямолинейно? У них один бросок из-под защитника и этот пас. Остальное — не мне судить. Пусть они сами разбираются.

— Коростелев отсутствовал по тренерскому решению или из-за последствий столкновения с Андроновым?

— По тренерскому решению.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.