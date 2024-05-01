«Металлург» сделал оффершит нападающему «Салавата Юлаева» Башкирову

Как стало известно «СЭ», «Металлург» сделал квалификационное предложение нападающему «Салавата Юлаева» Данилу Башкирову.

По нашей информации, магнитогорцы предложили 22-летнему хоккеисту контракт с зарплатой в 30 миллионов рублей в год в следующем сезоне и 33 миллиона — в сезонах-2025/26 и 2026/27.

Башкиров перешел в систему «Салавата Юлаева» в 2018 году. В минувшем сезоне он отыграл 70 матчей за уфимцев, в которых забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.