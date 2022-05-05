Вайсфельд о Федорове: «Команда на краю пропасти, а тренер вообще не паникует!»

Экс генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере ЦСКА Сергее Федорове.

— Чем тренер Федоров вас особенно удивил?

— Невероятным хладнокровием. И в финале, и в противостоянии со СКА. Когда в Петербурге хозяева выиграли пятый матч и повели 3:2, я заглянул на пресс-конференцию. Там Федоров невозмутимо произнес: «Да, задачу мы себе осложнили. Но ничего, серия стала еще интереснее». Я поразился. Команда на краю пропасти, а тренер вообще не паникует! Чувствовалось, он не храбрится в присутствии камер, говорит искренне.

Сергей и в дальнейшем был очень спокоен. Что на скамейке, что в общении с журналистами. Понятно, до этого сезона у него не было тренерского опыта. Но игроцкий-то колоссальный! Правда, не каждый выдающийся хоккеист, став тренером, может передать игрокам свои знания и умения. У Федорова получилось.

Плюс показал себя гибким специалистом. Начинал ЦСКА сезон в атакующем стиле, однако быстренько перестроился. Не скажу, что армейцы ушли в глухую оборону. Играли дисциплинированно, строго по схемам, но заточенность на атаку сохранялась. Причем в регулярке ЦСКА не блистал. Зато в плей-офф как преобразился! 4:0 в серии и с «Локомотивом», и с московским «Динамо» впечатлили. Я-то был уверен, что армейским сборникам после Олимпиады спада не избежать. Но тренерский штаб великолепно подготовил команду физически.

В то же время не стоит перехваливать Федорова. А то меня на днях спросили: «Вы согласны, что мы получили нового гениального тренера?» Я ответил: «Подождите! О его гениальности поговорим, когда он пять раз выиграет Кубок Гагарина...»