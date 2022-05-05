Леонид Вайсфельд: «О гениальности Федорова поговорим, когда он пять раз выиграет Кубок Гагарина»

Очередной герой постоянной рубрики «СЭ» — лучший хоккейный арбитр России 90-х, обладатель трех «Золотых свистков», в недавнем прошлом генеральный менеджер клубов КХЛ.

1 — Финал «Металлург» — ЦСКА — лучший в истории Кубка Гагарина?

— Сто процентов! И по интриге, и по драматизму, и по качеству игры. Да весь плей-офф вышел на загляденье. В каждом раунде хотя бы одна серия доходила до семи матчей. Это показатель! Прежде в нашей лиге такого не случалось.

2 — Когда «Магнитка» повела в серии 3-1, вы думали, что для ЦСКА уже все кончено?

— Так считал не я один — весь хоккейный мир! Кроме самих армейцев. Изначально-то в серии на них и ставил. Но после осечки во втором матче сразу вспомнился прошлый сезон. В финале с «Авангардом» ЦСКА на первых порах смотрелся неплохо. Потом вдруг что-то в игре сломалось — и все, золото упустили. Казалось, история повторится.

Вдобавок к назначению Федорова на пост главного тренера ЦСКА я относился скептически. Однако Сергею надо отдать должное — даже в самые тяжелые моменты он вел себя очень спокойно. Не сомневаюсь, его уверенность передалась хоккеистам. Отсюда и потрясающий камбэк.

Что касается «Металлурга», то его подкосило не только поражение в овертайме пятого матча, но и поведение Карри в шестом. Почти всю серию магнитогорцы не отвечали на провокации соперника. Действовали на редкость дисциплинированно, было минимум удалений. Доходило до того, что Голдобина били после свистка — а он вообще не реагировал! Стоял и улыбался.

Вот Карри выдержки не хватило. Нельзя сказать, что он в эпизоде с Дальбеком совершил глупость. Пытался применить силовой прием, в рамках правил. Попал в голову. Бывает. Но! Ты же опытный хоккеист, должен думать о последствиях. В серии с «Авангардом» за удар Шарипзянову в голову тебя уже удаляли до конца игры. Значит, теперь подобный фол автоматически обернется дисквалификацией минимум на один матч. Так играй аккуратно! Зачем бьешь шведа в зоне атаки?! В итоге перед решающей встречей команда остается без ведущего центрфорварда...

Сергей Федоров с игроками ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

3 — Чем тренер Федоров вас особенно удивил?

— Невероятным хладнокровием. И в финале, и в противостоянии со СКА. Когда в Петербурге хозяева выиграли пятый матч и повели 3-2, я заглянул на пресс-конференцию. Там Федоров невозмутимо произнес: «Да, задачу мы себе осложнили. Но ничего, серия стала еще интереснее». Я поразился. Команда на краю пропасти, а тренер вообще не паникует! Чувствовалось — он не храбрится в присутствии камер, говорит искренне.

Сергей и в дальнейшем был очень спокоен. Что на скамейке, что в общении с журналистами. Понятно, до этого сезона у него не было тренерского опыта. Но игроцкий-то колоссальный! Правда, не каждый выдающийся хоккеист, став тренером, может передать игрокам свои знания и умения. У Федорова получилось.

Плюс показал себя гибким специалистом. Начинал ЦСКА сезон в атакующем стиле, однако быстренько перестроился. Не скажу, что армейцы ушли в глухую оборону. Играли дисциплинированно, строго по схемам, но заточенность на атаку сохранялась. Причем в регулярке ЦСКА не блистал. Зато в плей-офф как преобразился! 4-0 в серии и с «Локомотивом», и с московским «Динамо» впечатлили. Я-то был уверен, что армейским сборникам после Олимпиады спада не избежать. Но тренерский штаб великолепно подготовил команду физически.

В то же время не стоит перехваливать Федорова. А то меня на днях спросили: «Вы согласны, что мы получили нового гениального тренера?» Я ответил: «Подождите! О его гениальности поговорим, когда он пять раз выиграет Кубок Гагарина...»

4 — То, что совершил в финале 41-летний форвард ЦСКА Александр Попов, можно назвать словом «подвиг»?

— Безусловно! Не в курсе, как точно звучит диагноз, но травма, судя по всему, серьезная, раз игрок даже не вышел на церемонию награждения. Вообще Попов — уникальное явление в нашем хоккее. В голове не укладывается, что в 41 год можно так играть, да еще стать MVP Кубка Гагарина!

Конечно, здесь все зависит не только от подготовки, но и от индивидуальных особенностей организма. Кто-то уже в 30 лет превращается в старика. А Попов, которому в августе стукнет 42, по-прежнему носится по площадке, ни в чем не уступая молодым. Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление, но в любом случае руководители ЦСКА правильно сделали, что сразу после финала предложили форварду продлить контракт еще на сезон.

5 — Если игрок в 41 год смотрится лучше молодых, это говорит о его мастерстве? Или об уровне нашего хоккея?

— Если бы таких ветеранов у нас было человек десять, тогда действительно стоило бы задуматься об истинном уровне лиги. Но Александр — исключение из правил.

Да, в седьмом матче финала он стал лучшим игроком по такому показателю, как средняя скорость. Этому есть объяснение. У Попова идеальная техника катания. Что позволяет быстро перемещаться по льду, не затрачивая много сил.

Напрашивается параллель с Максимом Афиногеновым. Когда-то энхаэловский скаут сказал мне: «Даже если бы Макс ничего не умел, с таким катанием у него все равно был бы шанс в НХЛ». Натренировать это невозможно — дар свыше. Иначе мастера калибра Афиногенова и Попова появлялись бы регулярно. А они — товар штучный.

6 — Попова признали MVP Кубка Гагарина. За кого проголосовали бы вы?

— За него же. Весь плей-офф Попов был одним из лучших и абсолютно заслуженно получил MVP. Из полевых конкурировать с ним мог разве что Нестеров, тоже очень стабильный хоккеист. А вот если бы чемпионом стала «Магнитка», я бы выбрал Кошечкина.

7 — Значит, именно Кошечкин — лучший голкипер чемпионата?

— Ну, в плей-офф он номер один, без вопросов. Чего только стоит его рекорд по длительности сухой серии в финалах Кубка Гагарина. И это в 39 лет! А в регулярке основным вратарем «Магнитки» считался финн Олкинуора. Кошечкин, на мой взгляд, сильнее, но из-за травм и болезней редко выходил на лед. Зато к решающим матчам сезона подошел в оптимальном физическом состоянии.

Не знаю, захочет ли он продолжить карьеру. Если бы решение зависело исключительно от меня, я бы сделал все, чтобы сохранить Кошечкина в своей команде. Пусть в регулярке не сыграет даже половину матчей, но в плей-офф вратарь с таким опытом точно поможет.

Василий Кошечкин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

8 — Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком «плюс»?

- Из игроков — Никита Тертышный. Судите сами — на предсезонный турнир в Сочи приезжает хоккеист с просмотровым (!) контрактом. Неожиданно получает приз лучшему нападающему. Дальше уверенная игра за «Трактор» в течение сезона, попадание в сборную... В моем понимании это прорыв года!

Из тренеров отмечу Олега Леонтьева. Раньше смотреть матчи «Нефтехимика» можно было только по приговору суда. Уж очень скучно играли. Но пришел Леонтьев — и совсем другая картина! Человек первый год в КХЛ — а команда показывает классный хоккей! Теперь за ее игрой наблюдаю с огромным удовольствием.

9 — Открытия со знаком «минус»?

— Даррен Диц. Предыдущие два года, выступая за «Барыс», это был безоговорочно лучший защитник чемпионата. С колоссальным отрывом! Тогда считалось, что у нас есть Диц — и все остальные.

Сейчас лучшим его уже не назовешь. В ЦСКА Диц почему-то не феерит, сезон провел средненько. Хотя для многих наших защитников это пока все равно недостижимый уровень.

Что касается тренеров, то было бы преувеличением сказать, что Квартальнов меня разочаровал. Просто для «Ак Барса» с его возможностями вылет в первом же раунде плей-офф — катастрофический результат. За три года в Казани Квартальнов так ничего и не выиграл. В этой ситуации кадровые перестановки напрашивались.

10 — Лучший судья сезона-2021/22?

— Сегодня в лиге есть группа арбитров очень высокого класса — Владимир Гашилов, Евгений Ромасько, Константин Оленин, Алексей Раводин, Виктор Бирин, Эдуард Одиньш... Одного выделить трудно. Лично мне больше импонирует манера Гашилова. Нравятся его стиль, понимание хоккея, трактовка игровых моментов. Когда хоккеисту снесли голову клюшкой, здесь все очевидно. Гораздо сложнее разобраться в спорных эпизодах. Но и тут мое мнение часто совпадает с гашиловским.

11 — Сколько раз вы были резервным судьей на финалах чемпионата мира?

— Пять. Главным так и не поработал. Самый реальный шанс был в 1997-м, когда финал Швеция — Канада проводили до двух побед. Оставили трех арбитров — американца, немца и меня. Предупредили: «Сколько будет матчей — неизвестно, поэтому гонорар сразу делите поровну». Каждому по 700 швейцарских франков.

Первый матч выигрывают шведы, судит американец. Перед вторым говорю Валентину Козину, члену судейского комитета ИИХФ: «Отсудить финал — моя мечта!» Он с искренним удивлением: «Зачем тебе это надо? Деньги те же. Турнир провел отлично. Вдруг напорешь — и все испортишь...»

В итоге второй матч доверили немцу. Канадцы победили. «Все, — подумал я, — теперь уж точно моя очередь». Но опять сорвалось. Канада воспротивилась, чтобы судил европеец. И снова назначили американца. Я получил 700 франков, большие для меня деньги по тем временам. Но сам бы заплатил в два раза больше, лишь бы отработать финал. Не судьба.

Илья Коновалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

12 — Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Вратарская рокировка, затеянная московским «Динамо» и «Локомотивом». Москвичи отпустили в Ярославль Бочарова и закрепили права на Коновалова, который минувший сезон провел в системе «Эдмонтона».

Мне кажется, для «Локомотива» это сомнительная сделка. Клуб отдал права на талантливого голкипера. Коновалову 23 года, должен прогрессировать. А Бочаров из категории игроков, которые вечно подают надежды. Даже когда им под тридцать. Не спорю, какие-то матчи проводит прекрасно. Но стабильности нет.

13 — Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— С мемуарами Дэйва Кинга в русском варианте ознакомился давно. А тут решил попрактиковаться в английском. На «Сагу о Форсайтах» моего языкового запаса не хватило бы, поэтому выбрал книжку Кинга. В оригинале его «King of Russia» читается так же интересно, как и в переводе.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет. Хотя иногда во имя справедливости приходится принимать непопулярные решения. Рано или поздно любой с этим сталкивается.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Первое — опоздания. С какими-то недостатками готов примириться, но только не с необязательностью. В этом смысле я перфекционист. Еще не терплю дилетантов. А третье... Пиво. Я в принципе мало пью. Лишь по необходимости и без всякого удовольствия. Ну а к пиву вообще не прикасаюсь. Невкусно!