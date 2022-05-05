Президент «Динамо» о переходе Шипачева и Войнова: «Руководством принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития»

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал переход Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова в «Ак Барс».

«Динамо» входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды. Однако, руководством клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, что сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперед», — приводит слова Воронина сайт «Динамо».

5 мая официальный сайт «Ак Барса» сообщил о переходе форварда Шипачева и защитника Войнова. Контракты с игроками действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.