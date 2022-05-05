Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» оценил зрелищность финала Кубка Гагарина-2022.

— Финал «Металлург» — ЦСКА — лучший в истории Кубка Гагарина?

— Сто процентов! И по интриге, и по драматизму, и по качеству игры. Да весь плей-офф вышел на загляденье. В каждом раунде хотя бы одна серия доходила до семи матчей. Это показатель! Прежде в нашей лиге такого не случалось.