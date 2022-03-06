Эмиль Галимов назвал переломный момент третьего матча серии плей-офф против минского «Динамо»

Нападающий СКА Эмиль Галимов подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (3:2).

— Хорошая игра получилась, можно сказать, «от ножа». Хорошо сыграли в меньшинстве, и вратарь отлично отработал. В конце удачно забили в большинстве. Продолжаем работать, самая сложная игра — следующая.

— Почему в матче было так много удалений со стороны обеих команд?

— Повторюсь, игра была «от ножа». Сегодня была отличная поддержка как у Минска, так и у нас, игра была интересной для болельщиков. Никто не хотел уступать, отсюда и много единоборств, стычек.

— Какой момент в матче можно считать переломным? Когда дважды подряд выстояли в меньшинстве в третьем периоде?

— Да, думаю, этот. Ну и когда в конце забили — вот был самый главный переломный момент.

— Насколько было слышно питерских болельщиков и насколько они вам помогли?

— Сегодня было много наших болельщиков, и мы их отлично слышали. Отличная атмосфера. Будем готовиться к следующим матчам.