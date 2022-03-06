Эмиль Галимов назвал переломный момент третьего матча серии плей-офф против минского «Динамо»
Нападающий СКА Эмиль Галимов подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (3:2).
— Хорошая игра получилась, можно сказать, «от ножа». Хорошо сыграли в меньшинстве, и вратарь отлично отработал. В конце удачно забили в большинстве. Продолжаем работать, самая сложная игра — следующая.
— Почему в матче было так много удалений со стороны обеих команд?
— Повторюсь, игра была «от ножа». Сегодня была отличная поддержка как у Минска, так и у нас, игра была интересной для болельщиков. Никто не хотел уступать, отсюда и много единоборств, стычек.
— Какой момент в матче можно считать переломным? Когда дважды подряд выстояли в меньшинстве в третьем периоде?
— Да, думаю, этот. Ну и когда в конце забили — вот был самый главный переломный момент.
— Насколько было слышно питерских болельщиков и насколько они вам помогли?
— Сегодня было много наших болельщиков, и мы их отлично слышали. Отличная атмосфера. Будем готовиться к следующим матчам.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3