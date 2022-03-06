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Сегодня, 21:57

Хартли прокомментировал отъезд Каски и Покки из «Авангарда»

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после завершения третьего матча серии плей-офф против «Ак Барса» (2:0) рассказал, как изменилась игра команды с отъездом защитников Оливера Каски и Вилле Покки.

— Насколько сложно было перестроить игру после ухода Каски и Покки? И каково настроение остальных иностранцев и вас в этой ситуации?

— Сейчас, когда время плей-офф, главное это реагировать на сложившиеся обстоятельства. Скажем, в прошлом сезоне рано в плей-оффпотеряли Емелина, также Якупов выбыл еще в январе, это были значительные потери для нашей команды, потому что это важные игроки, но главное не опускать руки, идти вперед, что мы и сделали в этой ситуации. Главное, чтобы у нас было достаточно игроков, чтобы заявитьсяна игру, они верят в себя, они верят в нашу команду. Мы работали на протяжении всего года, чтобы быть сейчас здесь, поэтому продолжаем двигаться дальше. Мы контролируем то, что подвласно нашему контролю и делаем все возможное в условиях сегодняшнего дня.

— Оборона сегодня сыграла отлично, но выход из зоны получался не очень. Насколько это связано с отсутствием Каски и Покки?

— Во-первых, хочу сказать, что это будет последний мой ответ на вопрос, касательно Каски и Покки, я не буду больше давать комментарии на эту тему. У нас такой подход, ребята условно сломали ноги в предыдущем матче, и все, больше никак они не могут помочь команде, понятно, что это огромная потеря для нас, но их сейчас здесь нет, нельзя выигрывать матч с игроками, которые не в составе. Кто бы ни присоединился к команде, кто бы ни выходил на лед, они будут показывать себя максимально хорошо, будут стараться изо всех сил, мы же в свою очередь будем оказывать им всяческую поддержку и давать все возможные на свете причины, чтобы они поверили в то, что они могут приносить пользу команде и способны на это. Понятно, что сегодня были некоторые ошибки на льду, кое-что мы должны будем подправить, но все сражались и все боролись, поэтому в отсутствии желания никого обвинить невозможно.

— Якупов провел только 4 минуты. С чем это связано?

— Он отыграл только 4 минуты. В этом вы правы.

Вилле Покка
ФК Бавария
ХК Авангард
Боб Хартли
2
1
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