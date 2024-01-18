«Динамо» — «Нефтехимик»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
Московское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 18 января, в четверг. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начнется встреча в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо» — «Нефтехимик» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. В прямом эфире трансляция будет на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также посмотреть игру можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
Команда Алексея Кудашова, как и «Локомотив», набрала 72 очка, бело-голубые уступают по дополнительным показателям ярославскому клубу и занимают 2-е место в Западной конференции. Команда из Нижнекамска с 51 баллом располагается на 7-й строчке «Востока».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|19
|74
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|51
|31
|20
|66
|4
|Автомобилист
|54
|30
|24
|66
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|7
|Ак Барс
|51
|29
|22
|60
|8
|Нефтехимик
|53
|21
|32
|51
|9
|Сибирь
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|51
|21
|30
|50
|11
|Барыс
|51
|19
|32
|44
|12
|Адмирал
|51
|15
|36
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|5
|Торпедо
|51
|30
|21
|63
|6
|Северсталь
|51
|26
|25
|59
|7
|ЦСКА
|51
|26
|25
|56
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|10
|Витязь
|51
|16
|35
|38
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|18.01
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|18.01
|19:00
|
Ак Барс – Лада
|- : -
|18.01
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|18.01
|19:30
|
Динамо М – Нефтехимик
|- : -