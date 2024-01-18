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Сегодня, 13:30

«Торпедо» — «Витязь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Белевич (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» встретится с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 18 января, в четверг. Игра пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начнется встреча в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». В прямом эфире трансляция пройдет на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также посмотреть игру можно в платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Жители Нижегородского региона смогут посмотреть трансляцию на телеканале «НН 24». Начало эфира — 18.45 по местному времени.

Команда Игоря Ларионова набрала 63 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. Клуб из Московской области с 38 баллами располагается на 10-й строчке «Запада».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 53 28 25 62
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Нефтехимик 53 21 32 51
9 Сибирь 52 21 31 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 51 19 32 44
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Куньлунь РС 54 17 37 40
10 Витязь 51 16 35 38
11 Сочи 52 15 37 36
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23.01
18.01 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
18.01 19:00
Ак Барс – Лада
 - : -
18.01 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
18.01 19:30
Динамо М – Нефтехимик
 - : -
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