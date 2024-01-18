«Торпедо» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 18 января

«Торпедо» встретится с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 18 января, в четверг. Игра пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начнется встреча в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». В прямом эфире трансляция пройдет на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также посмотреть игру можно в платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Жители Нижегородского региона смогут посмотреть трансляцию на телеканале «НН 24». Начало эфира — 18.45 по местному времени.

Команда Игоря Ларионова набрала 63 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. Клуб из Московской области с 38 баллами располагается на 10-й строчке «Запада».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика