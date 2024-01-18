Игрокам «Сибири» пообещали тройные премиальные в случае победы над «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «СЭ», руководство «Сибири» пообещало команде тройные премиальные — в случае сегодняшней победы над «Салаватом Юлаевым» каждый игрок получит по 240 тысяч рублей.

Вчера, 17 января КХЛ лишила новосибирский клуб четырех очков из-за нарушения регламента по числу легионеров в заявке на матч.

Матч пройдет в Новосибирске, начало — в 15.30 мск.