Депутат Хамзаев о перепалке с Губерниевым: «Это такая либеральная сущность, когда попадание в армию подают как наказание»

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев поделился мыслями о перепалке с телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире программы «Есть тема!».

«Губерниев эту ситуацию с вратарем сборной России по хоккею поднял в политическом ракурсе и задал вопрос, почему не высказывается Овечкин, еще кто-то. Я ответил следующее: не надо разводить здесь политес, оставьте Овечкина в покое — пусть он занимается своим делом, при чем здесь Овечкин? Это такая либеральная, я бы сказал, сущность, когда попадание в армию подают как наказание. Если человек попал в армию, ничего страшного в этом нет, это не какое-то наказание. Вообще-то, это называется «долг перед родиной».

Губерниев же комментирует биатлон — пусть там и комментирует. Что он говорит о футболе, о хоккее? Не факт же, что он хорошо в этом разбирается. Но посмотрите, как он все это подает. С чего он решил, что надо Овечкина втягивать в эту тему? Моя позиция заключалась в том, что ему надо сконцентрироваться на своей работе и не вводить людей в заблуждение. Есть юридическая норма, и в ее рамках пусть каждый отвечает за свои поступки.

Реакция Губерниева непрофессиональная. Если журналист претендует на профессионализм, он должен уметь разговаривать с людьми. Я задал ему лобовой вопрос: при чем здесь Овечкин и зачем его втягивать в дискуссию. Он начал свой разговор с неуважительного тона: «кто это бубнит»? Это уже неуверенность. Как только он понял, что я ему не дам в таком тоне разговаривать, а задаю конкретный вопрос и жду ответа, он убежал из эфира. А он же журналист, он должен уметь вести дискуссию. Какая бы она ни была», — цитирует Хамзаева «Газета.ru».

Губерниев по видео подключился к эфиру программы «Есть тема!», но через некоторое время из-за спора с депутатом Хамзаевым по теме вратаря сборной России Ивана Федотова отключился.

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Его остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075. — Прим. «СЭ») в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года.