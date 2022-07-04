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Сегодня, 13:42

Губерниев ушел с прямого эфира скандального шоу после перепалки с депутатом по теме вратаря Федотова

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Султан Хамзаев и Дмитрий Губерниев в эфире программы «Есть тема!».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ушел с прямого эфира скандального шоу «Есть тема!».

Губерниев по видео подключился к эфиру программы, но через некоторое время из-за спора с депутатом Государственной думы Султаном Хамзаевым по теме вратаря сборной России Ивана Федотова отключился.

«А кто там бубни все-таки вот голосом (парадирует голос депутата). Кто это вообще? (Хамзаев перебивает его) Это понятно. Вот смотрите... (снова депутат перебивает, обращается в Губерниеву на ты) Мы с вами на брудершафт не пили, во-первых. Во-вторых, тыкать будете в другом месте. Значит стоп ребята, я с придурками в прямой эфир не выхожу. Всего доброго, пока», — сказал Губерниев и отключился от эфира.

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Его остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075. — Прим. «СЭ») в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решится, где Федотов будет проходить службу.

Иван Федотов
Хоккей
Дмитрий Губерниев
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