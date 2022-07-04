Нападающий Сотишвили подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Даниил Сотишвили подписал контракт с минским «Динамо». Двустороннее соглашение с форвардом рассчитано на сезон, сообщает пресс-служба минчан.

Сезон-2021/22 получится насыщенным для 18-летнего нападающего Даниила Сотишвили. Он дебютировал в экстралиге в составе «Химика», сыграл в 47 играх регулярки, в которых набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф на его счету 9 матчей, 6 (5+1) результативных баллов.

В 2021 году в составе сборной Белоруссии (U18) выступал на юниорском чемпионе мире и помог выйти в четвертьфинал, сыграл в 5 матчах и набрал 3 (2+1) очка.

В мае 2022-го играл в составе национальной сборной Белоруссии в серии товарищеских матчах с командой России. Тогда отметился голом и результативной передачей.