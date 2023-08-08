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Сегодня, 11:30

Чешский защитник «Авангарда» Шулак рассказал об отстранении от сборной и угрозах в соцсетях за игру в КХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Либор Шулак (в центре).
Фото ХК «Авангард»

Игрок обороны «Авангарда» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился проблемами, которые сопровождали его на родине после решения о продолжении выступления в России.

— Как сильно переживали то, что после лучшего сезона в карьере пришлось остаться без сборной?

— Было тяжело. Но такая ситуация есть, и такая ситуация будет. Значит, буду смотреть на нашу сборную с детьми на трибунах.

— Чешские власти до сих пор пытаются давить на вас или они уже смирились с вашей позицией?

— Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все.

— В соцсетях перестали писать угрозы?

— Угрозы были в первый год. Но сейчас ничего нет. За все время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза.

— В родном городе ваша позиция никак не отражается на жизни?

— Нет, абсолютно никак.

Либор Шулак. «Когда звонят власти моей страны —сбрасываю вызов». Чешский игрок — о КХЛ и отстранении от сборной

Либор Шулак
КХЛ
ХК Авангард
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