Чешский защитник «Авангарда» Шулак рассказал об отстранении от сборной и угрозах в соцсетях за игру в КХЛ
Игрок обороны «Авангарда» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился проблемами, которые сопровождали его на родине после решения о продолжении выступления в России.
— Как сильно переживали то, что после лучшего сезона в карьере пришлось остаться без сборной?
— Было тяжело. Но такая ситуация есть, и такая ситуация будет. Значит, буду смотреть на нашу сборную с детьми на трибунах.
— Чешские власти до сих пор пытаются давить на вас или они уже смирились с вашей позицией?
— Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все.
— В соцсетях перестали писать угрозы?
— Угрозы были в первый год. Но сейчас ничего нет. За все время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза.
— В родном городе ваша позиция никак не отражается на жизни?
— Нет, абсолютно никак.
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