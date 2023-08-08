Защитник «Авангарда» Шулак рассказал об отношении к отстранению от сборной Чехии из-за игры в КХЛ

Интервью защитника «Авангарда» Либора Шулака.

За два с половиной года в КХЛ чешский защитник и новичок «Авангарда» Либор Шулак успел не только завоевать звание самого стильного игрока лиги благодаря ярким костюмам и шляпам, но и стать капитаном удивительного «Адмирала» Леонида Тамбиева, который в прошлом сезоне дошел до второго раунда.

В большом интервью «СЭ» он рассказал о решении переехать в Омск, изучении русского языка, обновленном «Авангарде» и давлении чешских властей.

Перед переездом в Омск советовался с Клепишем

— Вы второй сезон подряд готовитесь к регулярке в Сочи. Атмосфера курорта накладывает какой-то отпечаток на рабочее настроение?

— Мне не тяжело работать в такой атмосфере. Единственное, что иногда бывает очень жарко. А так, хоккей есть хоккей. Здесь хорошая обстановка: море, солнце, теплый воздух. Но работу никто не отменял. Сейчас очень важно хорошо подготовиться к сезону. Мне все нравится в Сочи.

— Как удается заполнять свободное время?

— Мы играли два дня подряд. Сегодня у нас был первый полноценный выходной. Сейчас у нас мало защитников. У пары парней есть повреждения. Поэтому нужно готовиться и восстанавливаться к следующей игре. Пока только ходим в баню и купаемся в бассейне.

— Вы первым из легионеров прилетели в Омск. Новая арена «Авангарда» — это уровень НХЛ?

— Да, сто процентов. Я играл в «Детройте», когда там только-только открыли новую арену. В Омске точно такие же условия: хороший зал, классное питание, сауны, большой бассейн, просторная раздевалка. Мне очень понравился и наш стадион, и сам город.

— Планируете перевезти семью в Омск? Насколько знаю, она жила с вами во Владивостоке.

— Да, в ноябре жена и дети прилетали ко мне на новогодние праздники. Они сто процентов приедут в Омск, но только чуть позже. Старший сын в сентябре пойдет в школу, младший ходит в детский сад. Пока жене тяжело находиться с двумя детьми в России, когда я буду на выездах.

— Старший сын еще не начал говорить по-русски? У вашего соотечественника Александра Салака дети в Новосибирске уже через пару месяцев освоили язык.

— Пока нет, потому что он еще не общался с русскими детьми его возраста. Но он очень умный и быстро все схватывает. Думаю, если его полностью погрузить в языковую среду, то он тоже начнет говорить по-русски через пару месяцев.

— Что было внутри, когда на матч «Авангарда» с «Омскими Крыльями» пришло больше пяти тысяч человек?

— Это очень приятное чувство. Не ожидал, что на тренировочный матч придет столько людей.

— Почему ваш выбор пал на Омск?

— Все просто: «Авангард» — это топ-клуб. Я очень хотел попробовать себя на таком уровне. Для меня это в новинку. Новый уровень.

— Не было ощущения, что сделали неправильный выбор, когда из Омска начался исход лидеров?

— Нет-нет. Я подписал контракт практически сразу после открытия рынка и стал третьим иностранцем после Буше и Найта. Мне оставалось только следить за тем, как будет развиваться ситуация. Но я не переживал. Был уверен, что у нас соберется хорошая команда.

— В Омске всегда было много чехов: Патера, Прохазка, Ягр, Клепиш, Шкоула. С кем-то советовались перед подписанием контракта?

— Вы еще забыли Червенку. (Улыбается.) Советовался и немного разговаривал с Якубом Клепишем. Мы как-то пересекались с ним, когда наши дети вместе играли в хоккей. Сам тоже перед подписанием собирал в интернете информацию о городе, о команде. Но мне был важен не столько город, сколько хоккей.

— Прошлогодний «Авангард» — самая техничная команда «Востока»?

— Да, они каждый матч показывали свое мастерство. С ними было очень тяжело играть в обороне. Успел на себе прочувствовать это. (Смеется.)

Тамбиев и Разин — самые жесткие тренеры

— Делали ли ставки в команде на то, подпишет ли новый контракт Владимир Ткачев, когда он прилетел в Сочи?

— Нет, не делали. Я просто очень рад, что он подписал контракт. Для «Авангарда» он — очень важный игрок. Это топовый нападающий на уровне КХЛ.

— Как команда отреагировала на решение Корбэна Найта не возвращаться в Россию?

— Честно, ничего не слышал про эту ситуацию. Думаю, даже Буше знает про это не так много.

— Обычно иностранцы стараются прилетать на сборы как можно позже. Почему вы прилетели чуть ли не раньше многих россиян?

— Подумал, что для меня будет лучше заранее посмотреть город и лучше познакомиться с командой, пообщаться с ребятами. Это облегчило процесс адаптации.

Фото ХК «Авангард»

— В прошлом сезоне «Авангард» много атаковал позиционно и любил играть горизонтально. Нынешняя команда будет более вертикальной, прессингующей и агрессивной?

— Наверное, да. Агрессивный стиль — это всегда здорово. Сейчас все так играют. Да, у нападающих стало больше работы в форчекинге. Но мне, как защитнику, теперь тоже требуется действовать быстрее и быстрее доставлять шайбу в зону атаки. Мы действительно хорошо готовимся и хотим играть агрессивно.

— Приход словака Андрея Подконицки упрощает адаптацию?

— Да-да-да, определенно. Словацкий и чешский языки очень похожи. Мы никогда не работали вместе до этого. Но когда я прилетел в Омск, то мне очень понравился его подход и отношение к делу. Он точно поможет команде достичь высоких результатов.

— У вас очень приличный русский для человека, который играет в России меньше трех сезонов.

— Я никогда не брал уроки русского. Просто слушаю речь и пытаюсь понять, о чем говорят ребята в раздевалке, а потом спрашиваю у них вещи, которые не совсем понял. В «Адмирале» просил партнеров, чтобы они разговаривали со мной и затем что-то объясняли, — за два года это дало результаты. Я не умею писать по-русски. Но сейчас планирую выучить алфавит и научиться читать.

— Леонид Тамбиев раскритиковал новое правило, запрещающее игрокам стоять в трапеции с шайбой больше трех секунд. Для вас, как для человека, который привык к его системе, это станет проблемой?

— Думаю, нет. Обычно этих трех секунд хватает, чтобы принять решение. Мне нравится это правило — я сам не люблю долго стоять за воротами. Да, иногда есть ситуации, когда нужно отсидеться. Но сейчас такой хоккей: все вперед — ни шагу назад.

Еще мне понравилось то, что после перерыва команда, имеющая большинство, будет начинать период в зоне соперника.

— Тамбиев — самый жесткий тренер в карьере?

— Андрей Разин тоже был очень жестким в плане требований к выполнению игрового задания. Наверное, они находятся на одном уровне. Но не подумайте, мне очень понравилось работать как с Разиным, так и с Тамбиевым.

В прошлом году у него не было звезд в «Адмирале». Плюс у нас очень хорошо играл Серебряков. Мы верили в Никиту и в тренерскую систему Тамбиева. В итоге все это дало результат.

Фото Global Look Press

Если есть интерес от топ-клуба, почему бы не попробовать?

— Нет сожаления, что эту команду растащили после удачного сезона?

— На наше место придут новые люди. Сами видите. У «Адмирала» на турнире в Сочи две игры и две победы. Посмотрим, как будут оставаться дела в начале сезона.

— Серебряков — лучший голкипер КХЛ?

— В прошлом году однозначно да. Его ведь официально признали лучшим вратарем сезона. Сейчас — уже не знаю. (Смеется.)

— Вы постоянно играли в «Адмирале» в паре с Колби Уильямсом, который страховал вас и развязывал руки в атаке. Сейчас уже нашли химию с Дамиром Шарипзяновым?

— Мы в поиске. Постоянно разговариваем с ним, как и кто должен сыграть в определенных ситуациях, договариваемся, кто должен ходить вперед. Коммуникация сейчас очень важна на этом этапе.

— Вас уже успели заметить в отеле «Адмирала».

— Да, приезжал увидеться с моими друзьями Антоном Берлевым и Леонидом Метальниковым. Антон жил в Праге и хорошо говорит по-чешски. Говорили с ребятами о том, как прошел отпуск.

— Был ли вообще вариант, при котором могли остаться в «Адмирале»?

— Еще по ходу прошлого сезона решил для себя, что если будет интерес от топ-клубов, то нужно уходить на повышение. Я сказал об этом руководству «Адмирала», и там меня прекрасно поняли. Мне очень нравилось играть во Владивостоке. Но такова хоккейная жизнь. Если есть интерес от топ-клуба, то почему бы не попробовать?

— За два года во Владивостоке перелеты утомили?

— Я бы еще выдержал в таком режиме пару сезонов. Но не факт, что больше. (Смеется.)

— По первым матчам на Sochi Hockey Open кажется, что «Авангард» очень хорошо готов физически. Развейте миф, что легкие ноги — это следствие легкой предсезонки.

— В России серьезно так говорят? Нет-нет, у нас достаточно жесткие сборы. Мы очень серьезно готовимся. Я начал индивидуально готовиться уже в конце мая. Кстати, мне нравится тренироваться летом. Мне очень важно знать в голове, что у меня идет серьезная подготовка. Тем более что у меня сейчас не самый маленький возраст. Чем ты старше, тем больше тебе нужно работать летом.

— Есть понимание, что произошло в матче с «Сочи», когда после неплохого начала команда расклеилась?

— Это была всего лишь первая игра. Мы долго не играли. Но мы забыли этот матч. Нужно готовиться дальше. Сейчас важно сосредоточиться на том, как мы будем играть в давлении, как будем действовать в средней зоне, как будем строиться в обороне. Да, результат неважный. Но на этом этапе главное — смотреть на саму игру. Нужно будет разобрать видео и понять, какие моменты получились хорошо, а какие необходимо подтянуть.

— Разговоры о том, что «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне, подстегивают?

— Я не читаю такие вещи. Кто знает, как сложится сезон? Кто вообще мог подумать год назад, что «Адмирал» пройдет «Салават Юлаев» и выйдет во второй раунд? Мы не обращаем внимания на эти разговоры. Сейчас нас интересует то, как мы будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив. Меня мотивирует то, что нужно выходить на каждую игру и проводить ее на 100 процентов. Все остальное покажет сезон.

Фото Global Look Press

В первый год игры в России были угрозы в соцсетях

— Как сильно переживали то, что после лучшего сезона в карьере пришлось остаться без сборной?

— Было тяжело. Но такая ситуация есть, и такая ситуация будет. Значит, буду смотреть на нашу сборную с детьми на трибунах.

— Чешские власти до сих пор пытаются давить на вас или они уже смирились с вашей позицией?

— Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все.

— В соцсетях перестали писать угрозы?

— Угрозы были в первый год. Но сейчас ничего нет. За все время такие сообщения приходили, может быть, один-два раза.

— В родном городе ваша позиция никак не отражается на жизни?

— Нет, абсолютно никак.

— Если не ошибаюсь, вы из одного города с Иржи Новотны и Мартином Фрком.

— Да, Иржи родился в Пельгрживоме, но живет в Чешске-Будеевице. Иногда видимся с ним. Мартин Фрк сейчас играет в чемпионате Швейцарии.

— Летом готовитесь с Фрком вместе?

— Нет. Мартин живет в Канаде, потому что у него жена оттуда. А вот у Иржи в Чешске-Будеевице есть свой тренажерный зал.

— Агент не предлагал посмотреть варианты в Северной Америке?

— Ехать в ту же АХЛ мне уже не хочется. Там сейчас достаточно молодая лига. Я показал свое мастерство в КХЛ, и моим приоритетом было остаться здесь.

— Вас называют одним из самых стильных игроков КХЛ. Насколько обновили гардероб за межсезонье?

— Да, мне приятно то, что людям нравится мой стиль. Я люблю приезжать на игру в красивой одежде. Но пока я в процессе обновления. Чуть позже подумаю, что можно еще заказать.

— Правильно понимаю, что вы не тратите на свои костюмы какие-то баснословные деньги?

— Я покупаю то, что мне нравится. Это не обязательно какие-то люксовые вещи. Если у тебя есть возможность купить дорогую одежду, то почему нет? У меня в этом плане все разумно.