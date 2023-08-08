Защитник «Авангарда» Шулак назвал самых жестких тренеров КХЛ
Игрок обороны «Авангарда» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с Леонидом Тамбиевым и Андреем Разиным.
— Леонид Тамбиев раскритиковал новое правило, запрещающее игрокам стоять в трапеции с шайбой больше трех секунд. Для вас как для человека, который привык к его системе, это станет проблемой?
— Думаю, нет. Обычно этих трех секунд хватает, чтобы принять решение. Мне нравится это правило — я сам не люблю долго стоять за воротами. Да, иногда есть ситуации, когда нужно отсидеться. Но сейчас такой хоккей: все вперед — ни шагу назад.
Еще мне понравилось то, что после перерыва команда, имеющая большинство, будет начинать период в зоне соперника.
— Тамбиев — самый жесткий тренер в карьере?
— Андрей Разин тоже был очень жестким в плане требований к выполнению игрового задания. Наверное, они находятся на одном уровне. Но не подумайте, мне очень понравилось работать как с Разиным, так и с Тамбиевым.
В прошлом году у него не было звезд в «Адмирале». Плюс у нас очень хорошо играл Серебряков. Мы верили в Никиту и в тренерскую систему Тамбиева. В итоге все это дало результат.
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